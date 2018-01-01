700 عائلة تحصل على مازوت التدفئة يومياً في دمشق

جهينة نيوز

صرح مدير فرع محروقات دمشق إبراهيم أسعد أنه خلال السنة الحالية من بداية الموسم في 1/8/2018 حتى تاريخه تم توزيع مازوت التدفئة على 39.6 ألف عائلة مسجلة على البطاقة الذكية.

وأشار أسعد إلى أنه يتم حالياً تزويد بحدود 700 عائلة يومياً بمادة المازوت، علماً بأنه خلال شهري أيلول وتشرين الأول من العام الجاري لم يتجاوز عدد العائلات التي زودت بالمادة أكثر من 400 عائلة يومياً، وبالتالي فقد تم تسجيل زيادة وسطية 300 عائلة يومياً فيما بعد.

ولفت أسعد إلى أن فرع محروقات دمشق لديه الإمكانية لتزويد بين 1500 إلى 2000 عائلة يومياً، مبيناً أنه خلال العام القادم (2019) يحق للأسرة المسجلة على مازوت التدفئة عبر البطاقة الذكية ولم تأخذ مخصصاتها (200 لتر) هذا العام أن تحصل على 400 لتر دفعة واحدة، لو أرادت ذلك.

وأشار إلى وجود وفر في توزيع مادة مازوت التدفئة بعد تطبيق البطاقة الذكية مقارنة مع الأعوام الماضية، مبيناً أن وجود وفر حققته شركة المحروقات من خلال اتباع نظام البطاقة الذكية.

ولفت أسعد إلى أن عدد طلبات التزود ازدادت بمعدل طبيعي كل شهر منذ بداية الموسم الحالي، ووصل عدد طلبات التزود خلال الشهر الحالي لـ14 طلباً، مبيناً أن خطة التوزيع تتم من خلال حاجة البطاقة الذكية.

ونوه أسعد إلى أن توزيع مادة مازوت التدفئة للأسر يتم حصراً عن طريق البطاقة الذكية، ومشروع إطلاق البطاقة الذكية بدأ في سورية منذ 7/9/2017 وخلال الفترة التي سبقتها كان يتم توزيع المادة من خلال قسائم عن طريق مركز البحوث العلمية من خلال برنامج أتمتة، موضحاً أن البطاقة الذكية ضبطت عملية التوزيع بشكل أكبر من القسائم من خلال اعتمادها على الرقم الوطني، علماً بأنه خلال الموسم الماضي 2017-2018 أمكن توزيع بحدود 228 ألف بطاقة ذكية على العائلات.

الوطن