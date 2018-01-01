بدء الامتحانات النصفية للعام الدراسي 2018-2019

جهينة نيوز

بدأت صباح اليوم في المحافظات الامتحانات النصفية للعام الدراسي 2018 -2019 والتي تستمر حتى ال 24 من الشهر الجاري.

وأوضح مدير دائرة الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي في تصريح لسانا أن الوزارة اتخذت جميع الاجراءات اللازمة لإنجاز امتحانات الفصل الأول بالشكل الأفضل.

وأشار فاتي إلى أن أسئلة الامتحانات موحدة للصفين الثامن الأساسي والحادي عشر الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي وتم تسليم النماذج لمديري التربية في المحافظات وتشكيل لجان لكتابة المغلفات وطباعة الاسئلة في كل محافظة بحضور موجه اختصاصي لتدقيق النموذج من الناحية اللغوية والعلمية وباشراف مباشر من مديري التربية.

وبين فاتي أنه تم أيضا تشكيل لجان توزيع مغلفات الاسئلة بحيث تصل الى كل مدرسة في الوقت المحدد اضافة الى تشكيل لجان الاشراف على سير الامتحانات في جميع المحافظات من قبل الموجهين الاختصاصيين والتربويين في كل محافظة.