ظريف من قطر: أسلحة الحوثيين اخذوها من السعودية؟

جهينة نيوز

شن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هجوما حادا على المملكة العربية السعودية خلال مشاركته في المنتدى الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأكد ظريف في جلسة مداخلات في المنتدى أمس السبت أن السعوديين والإماراتيين يحولون بالقذائف الأمريكية والبريطانية اليمن إلى جحيم، نافيا تزود الحوثيين بالسلاح، وذلك وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.

وبشأن الأسلحة التي يستخدمها الحوثيين في الحرب، قال إن "الحوثيين يستخدمون السلاح الذي أخذوه من السعودية إبان فترة حكم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح".

وأجاب وزير الخارجية الإيراني على سؤال مدير الجلسة الذي تساءل عن تدخل إيران في شؤون دول المنطقة، قائلا: من هو الذي يتدخل؟ هذه أمريكا التي تدخل في شؤون المنطقة، فبلدنا يقع في المنطقة.

وانطلقت مشاورات حول الأزمة اليمنية، أوائل الشهر الجاري، في السويد، والتي تعد فرصة قائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.