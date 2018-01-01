الجيش يلحق بالإرهابيين خسائر بالعتاد والأفراد بعد اعتدائهم بالقذائف على ريف حماة الشمالي

جهينة نيوز
خرقت المجموعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم "جبهة النصرة" مجددا اتفاق منطقة تخفيف التوتر في إدلب واستهدفت بعدة قذائف صاروخية محيط بلدتي الصفصافية وخربة دامس بالريف الشمالي لحماة.
واوقعت الاعتداءات الإرهابية بالقذائف أضرارا مادية ولم تتسبب بوقوع إصابات بين المدنيين.
ورد الجيش على مصادر إطلاق القذائف وألحق بالإرهابيين خسائر بالعتاد والأفراد.
وتنتشر في ريف حماة الشمالي مجموعات إرهابية تتبع بمعظمها تنظيم "جبهة النصرة" وما يسمى “الحزب التركستاني” الذي يضم مرتزقة أجانب تسللوا عبر الأراضي التركية.