أبراج يوم السبت 2018/12/16 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود١٢/١٦: واضح،صريح،لك سحر خاص،تحب المعرفة والسفر،إداري،عملي،لا تحب الروتين،تحب رسم الصور في خيالك تغير عواطفك،محب للمال ليدعمك بدعوات واللقاءات، الأشهر القادمة تحملك سفر واستلام منصب نصيحة لا تدخل في المجهول إذا كنت تاجر انتبه لتجارتك قد ينشأ خلاف مع شركاء، الأشهر العاطفية ( ٣ - ٥ - ٨ ) والاشهر العملية (٦ - ١٠ - ١١) تبدء بأعمال جديدة وتوقع على عقود في منتصف شهر شباط، للبعض ارتباط وزواج.

برج الحمل:القمر ببرجك طاقة ونشاط وحماس الك تتصالح مع نفسك في فرص وحسم لبعض القضايا تلفت الأنظار بحركتك وسرعتك تتخلص من إزعاج اليومين الماضيين بانفراجات، تغيير في شكلك الخارجي أو على صعيد تجديد أثاث بيتك.

برج الثور:تعاكسك الظروف تنفعل وتغضب بشدة يومك بطيء والحظوظ قليلة قد تشعر بخيبة أمل وظلم من محيطك خليك صبور وحافظ على هدوئك تتلقى مساعدة لا تبدأ بأشياء جديدة وانتبه على أغراضك من النسيان والضياع.

برج الجوزاء: رغبة بالتجديد الاجتماعي تبدو سعيد وجريء تطمئن وتروج لأفكارك وأمنياتك لا تستسلم تصل لانفراج وتلمسه تفرح بصداقة جديدة، تكيف ولا تغامر بسلامتك.

برج السرطان: أثبت حضورك وجدارتك بإمكانك التقدم بشرط تتحلى بالموضوعية ولا ترتجل بعمل وتتهرب من مسؤولية احتمال تعاني من تقلبات وأجواء مشحونة ومتعبة انطلق بثقة تتجدد الحظوظ أمامك فرص عمل تجاهل أسلوب أشخاص في محيطك، للبعض تعامل مع أطباء وزيارة مريض.

برج الأسد: تنقلاتك مهمة قوة بأفكارك وأعذارك قادر على طرح المواضيع بسهولة وقت للنجاح وللسفريات واتصالات لمسافات بعيدة تجري مقابلة وتصل لتفاهم بأمور قضائية وأوراق ودراسة أمور قضائية احذر الفوضى، للبعض ترويج وعمليات بيع وشراء.

برج العذراء: تناقش في مواضيع تمويل وقروض وتحصل على تسوية تحلم فيها الأبواب مفتوحة أمامك للحوارات ونقاشات بناءة تدقق وتعبر عن مواقفك وتصلح أي سوء تفاهم على صعيد أمور مالية مشتركة استحقاقات فواتير وللبعض دفع فواتير وزيارة مريض

برج الميزان: تركز على شراكة انتبه من موقف مفاجىء شريك أو زميل عمل تطرأ تغيرات منافسة تؤدي لغضبك اضبط أعصابك وللبعض توقيع عقود واهتمام بمد جسور تواصل مع محيطك، خليك رومنسي واهتم بالشريك

برج العقرب: أبدأ باكرا ولا تبالغ بمطاليبك اعتمد على نفسك اهتم بعملك نظم جدول أعمالك كن هادئ في معالجة مسائل طارئة على صعيد عملك انتبه على غذائك وصحتك ولا تتردد في طلب مساعدة اظبط مواعيدك واحذر من تداخلها.

برج القوس: تجاوب وفاوض بثقة تجهز لسهرة ولقاء مع الأحبة حضورك مميز يلطف الأجواء تناقش بصوت عالي ومسموع تخصص وقت لممارسة هواية مفضلة للبعض اهتمام بطفل، للبعض مرافقة مريض

برج الجدي: تنشغل بمسائل عائلية أو شخصية لا تدع أحد من محيطك يتدخل في شؤونك ويسببلك انفعال وممكن تتوتر من أعطال وتعليمات حافظ على هدوئك للبعض تقوم بزيارات عائلية أو تستقبل زوار انتبه من مخالفة قانونية.

برج الدلو: يوم للكلام والتواصل وعقد لقاء مهم تجد حلول لمسائل شائكة وتوصل رسالة مهنية إلى أحد ما، تجتمع مع الأخوة والأخوات وجيران، سفر قصير وتصليح سيارة أو خبر بخصوص هاتفك

برج الحوت: تركز على أمورك المالية، تدفع قسط وتكون حكيم بمصاريفك وظف أموالك بشكل جيد وحسن ميزانيتك وللبعض تحصل على ربح أو جائزة استرداد دين وتجد أشياء ضائعة