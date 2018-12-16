تنظيم إرهابي غيرمتوقع ..الإحتلال التركي ينقل مرتزقته من عفرين الى مشارف تل أبيض

جهينة نيوز:

شوهدت قوافل من الميليشيات الإرهابية تصل الى اورفه جنوب تركيا (الصورة المرفقة) بالقرب من تل أبيض قادمة من عفرين حيث قام الإحتلال التركي بنقلها بالتزامن مع تصريحات رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان بنيته شن عدوان على شمال سورية بتنسيق مع الاحتلال الامريكي.

و المفاجئة كانت في التنظيم الارهابي الذي تم نقله من عفرين و هو التنظيم الذي هاجمته قوات الاحتلال التركي قبل أيام في عفرين و قتلت منهم العشرات, و هو تنظيم أحرار الشرقية الإرهابي, و هو ما يدعوا للتسائل ما هو سبب الهجوم التركي و عصابة السلطان مراد على مواقع أحرار الشرقية و شهداء الشرقية في عفرين قبل أيام قريبة مضت..؟ هل كان الهجوم لإرغامهم على القتال في مواقع جديدة..؟