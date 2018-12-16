إجتماع عسكري "سوري عراقي إيراني روسي"

جهينة نيوز:

عقد في بغداد اليوم المؤتمر السنوي الرابع لمركز التنسيق وتبادل المعلومات الرباعي بين سورية والعراق وروسيا وإيران.

واستعرض ممثلو الدول الأربع في المركز عمله خلال السنوات الماضية وما حققه في مجال مكافحة الإرهاب وإلحاق هزائم كبرى بالتنظيمات الإرهابية في سورية والعراق وضرورة تطوير عمل المركز الذي غدا عنصرا من العناصر المهمة في الحرب على الإرهاب.

وأكد اللواء الركن سعد العلاق مدير الاستخبارات العسكرية العراقية ورئيس المركز أن انعقاد المؤتمر الذي يتزامن مع الذكرى الأولى لانتصار العراق على عصابات “داعش” الإرهابية يأتي بهدف التحضير لمؤتمر رؤساء أركان جيوش الدول الأربع الذي سيحدد موعده في وقت آخر.

بدوره أشاد العميد الركن حسن طراف رئيس المجموعة الوطنية السورية في مركز تبادل المعلومات الرباعي بالدور المهم الذي نهض به المركز في محاربة الإرهاب في سورية والعراق.

وقال طراف: إن تبادل المعلومات بين الدول الأربع وخاصة بين سورية والعراق أدى دورا مهما في دحر الإرهاب في سورية والعراق مؤكدا حرص جميع الدول المشاركة في المركز على تطويره بما يتناسب والتحديات الإرهابية التي تعصف بالمنطقة والعالم.

سانا