استشهاد مسنة بالأقصى بعد منع الاحتلال وصول الإسعاف لعلاجها من نوبة قلبية

السبت, 15 كانون الأول 2018 الساعة 18:57 | سياسة, عربي

استشهاد مسنة بالأقصى بعد منع الاحتلال وصول الإسعاف لعلاجها من نوبة قلبية

جهينة نيوز

استشهدت امرأة فلسطينية في المسجد الأقصى، عصر اليوم السبت، بعد منع قوات الاحتلال دخول سيارة الاسعاف للمسجد.

وأوضحت مصادر محلية أن السيدة سميه محمود ناصر (68 عاما) من منطقه جت في الداخل، أصيبت بنوبة قلبية، ومنع الاحتلال سيارة الاسعاف من الوصول اليها، ما تسبب باستشهادها.

وقالت جمعية الهلال الاحمر، في بيان، إن طواقمها وصلت باب الاسباط في لحظة تلقي البلاغ عن الشهيدة، وتم السماح لسيارة الاسعاف من الدخول للمسجد الاقصى بعد حوالي 7-8 دقائق من وصولها، فيما تم اعلان وفاة ناصر في المستشفى بعد استلامها من قبل الطاقم.


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