وزير التربية يحدث تغييرات هامة في المديريات التابعة لوزارته

جهينة نيوز:

أصدر وزير التربية عماد العزب، اليوم، جملة من القرارات أحدث بموجبها جملة تغييرات في عدة مفاصل بمديرية تربية دمشق.

هذا وتضمنت القرارات إعفاء محمد مارديني من منصب مدير تربية دمشق، وتكليف غسام اللحام بتسيير أعمال المديرية بدلاً عنه.

كما أنهى “العزب” تكليف سليمان اليونس من منصب مساعد مدير تربية دمشق لشؤون التعليم الثانوي، وكلف بدلاً عنه محمد عزيز علي.

وأصدر وزير التربية قراراً أنهى بموجبه تكليف مضر سلامة برئاسة دائرة الامتحانات في مديرية تربية دمشق، وكلف بدلاً عنه محمد فخر الدين صفية.

إلى ذلك أنهى تكليف حسين سلهب برئاسة دائرة التعليم الثانوية في تربية دمشق وكلف أحمد خالد النابلسي بدلاً عنه.

ووفقا لمصادر في وزارة التربية تأتي هذه التغييرات بحسب لوضع حد للتجاوزات والتسيب وعدم التقيد بالأصول التربوية الذي وصل إلى حد الفساد في مديرية تربية دمشق.