القبض على عصابة تمتهن تزوير الأونصات الذهبية وبيعها بدمشق

جهينة نيوز

ألقى فرع الأمن الجنائي بدمشق القبض على عصابة تمتهن تزوير الأونصات والليرات الذهبية وترويجها وبيعها إلى محلات المجوهرات.

وذكرت وزارة الداخلية في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني أنه من خلال التحري وجمع المعلومات حول قيام شخص بعرض أونصتين ذهبيتين مزورتين على أحد محلات المجوهرات في دمشق وعند انكشاف أمره ترك الأونصتين في محل المجوهرات وفر هارباً.

و تمكن فرع الأمن الجنائي بدمشق من إلقاء القبض على عصابة تمتهن تزوير الأونصات والليرات الذهبية بالاشتراك مع شخص متوار وترويجها وبيعها إلى محلات المجوهرات بموجب فواتير مزورة أيضاً.

وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن المقبوض عليهم اعترفوا بقيامهم بإحضار كمية من الفضة على شكل حبيبات من دولة مجاورة وشراء أونصات ذهبية صحيحة وخلطها بنسب معينة مع الفضة بأدوات خاصة ثم سكبها في مكابس تحتوي على نقوش مماثلة للاونصات الرائجة في السوق ودمغها بأختام مزورة وتغليفها بواسطة آلة خاصة ضمن قالب مخصص للأونصات الذهبية يشبه القالب المتعارف عليه في سوق الصاغة ثم قيامهم بتصريف الأونصات الذهبية المزورة بموجب فواتير مزورة بأغلب المحافظات مقابل مبالغ مالية.