جهينة نيوز

صرح السفير الأمريكي السابق في أوكرانيا، مدير المركز الأوروبي الأوروآسي للمجلس الأطلسي، جون هيربست بأن الهدف من العقوبات ضد روسيا هو حرمان الاتحاد الروسي من جيش قوي وسلاح قوي، وبحسب الدبلوماسي، تريد الولايات المتحدة إضعاف اقتصاد روسيا، لأنه يدعم القوة العسكرية للبلاد.

ووفقا لقناة "زفيزدا" الروسية أشار هيربست إلى أن الولايات المتحدة تريد إضعاف الاقتصاد الروسي، لأنه يدعم قوة البلاد العسكرية.

وقال هيربست: "لا نريد أن يكون لدولة قوية عدوانية جيش قوي أو قوة بحرية قوية."

في هذا الصدد، وفقا للدبلوماسي، فإن العقوبات تخدم مصالح واشنطن.

وأضاف هيربست أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي يخسر أكثر من واحد في المائة سنويا، وأن إجراءات العقوبات ضد موسكو "لم تقنع السلطات الروسية بتغيير سياستها العدوانية".

وشدد السفير الأمريكي السابق على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تجاوز سلفه باراك أوباما في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

في وقت سابق، قال الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية في أوكرانيا كورت فولكر إنه من الضروري فرض عقوبات إضافية ضد روسيا بعد احتجاز السفن الأوكرانية على الحدود الروسية، ورفض معظم أعضاء الاتحاد الأوروبي مثل هذه الأفعال، وأعلنوا أنها ستجلب نتائج عكسية.