تعرف على قائمة عارضات الأزياء الأعلى أجرا!

جهينة نيوز

أزاحت مجلة "فوربس" الأمريكية للمال والأعمال، الستار عن قائمتها لأعلى عارضات الأزياء أجرا لعام 2018، من الفترة من يونيو/حزيران 2017 وحتى حزيران 2018، استنادا على الترويج لمستحضرات التجميل والعقود الأخرى، وتصريحات من العاملين في مجال الموضة وكانت الفائزة بالمركز الأول مفاجأة.

وبلغ مجموع أجور عارضات الأزياء في القائمة 113 مليون دولار، خلال الفترة المذكورة حسبما ذكرت المجلة في قائمتها الجديدة.

10- دوتزين كروس

عادت عارضة الأزياء الهولندية إلى القائمة من جديد، بعد توقف دام لمدة عام، بفضل عقد مع شركة "لوريال" العالمية لمستحضرات التجميل. وجه بياجيه، فضلا عن خط إنتاجها الخاص لسترات الكشمير، وهو ما جعلها تجني 8 ملايين دولار هذا العام.

9- جوان سمولز

تعتبر عارضة الأزياء من بورتوريكو أكثر من في القائمات مشاركة في عروض الأزياء، كما أنها تجد وقتا للخضوع لجلسات تصوير لصالح شركات تجميل عالمية، مثل "إيستي لودر"، ليصل أجرها في 2018 إلى 8.5 ملايين دولار.

8- بيلا حديد

تساوت عارضة الأزياء بيلا حديد مع جوان سمولز في نفس الأجر (8.5 ملايين دولار)، وهي الأصغر عمرا في القائمة (22 عاما)، وهي وجه الدعاية الرسمي لشركات عالمي مثل "بولغاري" و"ديور بيوتي".

7- جيجي حديد

بعدما كانت في المركز الخامس العام الماضي تراجعت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، جيجي حديد، هذا العام لتصبح في المركز السابع بأجر وصل إلى 9.5، وذلك بفضل تعاونها هذا العام مع مصمم الأزياء تومي هلفيغر، وخطوط إنتاجها بالشراكة مع "مايبلين" و"فوغ وير".

6- جيزيل بوندشين

تلقت عارضة الأزياء البرازيلية 10 ملايين دولار هذا العام، بسبب طرحها لكتاب جديد "Lessons" أو "دروس"، وتصويرها لإعلانات لصالح شركات برازيلية، مثل "فيفارا" و"أريزو".

5- كارا ديليفين

عادت عارضة الأزياء البريطانية إلى القائمة من جديد، لتتساوى في أجرها مع جيزيل بوندشين (10 ملايين دولار)، بسبب تعاقداتها مع العديد من العلامات التجارية العالمية، منها "تاغ هور"، وبطولتها لمسلسل عبر موقع "أمازون" هو "Carnival Row".

4- روزي هانتنغتون وايتلي

بخلاف اقتطاعها نسبة من مبيعات منتجاتها الخاصة للملابس الداخلية النسائية في متاجر "ماركس أند سبنسر"، فإن عارضة الأزياء الشهيرة تقاضت 11.5 مليون دولار هذا العام من موقعها الإلكتروني الخاص بالجمال.

3- كريسي تايغن

تقاضت عارضة الأزياء الأمريكية أجر 11.5 هذا العام، من حضورها القوي على مواقع التواصل الاجتماعي، وطرحها لكتاب عن الطبخ، وتقديمها لبرنامج "Lip Sync Battle".

2- كارلي كلوس

كان المركز الثاني من نصيب كارلي كلوس، التي بلغ أجرها هذا العام 13 مليون دولار، بفضل تعاقداتها مع علامات تجارية، مثل "شواروفسكي" و"أديداس"و"إيستي لودر".

1- كيندل جينر

للعام الثاني على التوالي، احتفظت كيندل جينر، عارضة الأزياء الشابة (23 عاما) والأخت الصغرى لكيم كارداشيان، بتصدرها قائمة أعلى عارضات الأزياء أجرا، وذلك بأجر بلغ 22.5 مليون دولار، وذلك بفضل عقودها مع علامات تجارية عالمية، مثل "إيستي لودر" و"كالفن كلاين" و"أديداس".