5 مهاجمين مرشحين لتعويض سواريز في برشلونة

جهينة نيوز

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة يبحث بين 5 مهاجمين من أجل التعاقد مع بديل مميز للمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز والذي تقدم في السن وسيبلغ نحو 32 عاما.

وترغب إدارة برشلونة في تطبيق استراتيجية خاصة مع المهاجم الجديد حيث يجري التعاقد معه في التوقيت الحالي بسعر مناسب كي يبدأ التعلم من لويس سواريز كي يتقن أسلوب البارسا.

ودخل كريشتوف بيونتيك مهاجم جنوى الإيطالي ضمن قائمة المرشحين بعدما تألق في الدوري الإيطالي وبات ينافس كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على لقب هداف الكالتشيو.

ويعد البولندي بيونتيك من أهم المهاجمين في أوروبا حاليا ويبلغ من العمر نحو 23 عاما وهو عمر يناسب المتطلبات التي ترغب إدارة برشلونة في تحقيقها بخفض المعدل العمري للفريق.

ويراقب برشلونة أيضا الألماني تيمو فيرنير لاعب لايبزيغ الألماني والذي جرى ضمه لقائمة منتخب ألمانيا بسبب تألقه في الفترة الأخيرة ولكن يبدو سعره كبير للغاية في ظل اهتمام الكثير من الأندية بضمه ويبلغ من العمر 22 عاما.

كما دخل الصربي لوكا جوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت دائرة اهتمامات برشلونة حيث يبلغ من العمر 20 عاما وقد سجل 10 أهداف في الدوري الألماني يتصدر بهم جدول ترتيب الهدافين مناصفة مع باكو ألكاسير مهاجم برشلونة المعار إلى بروسيا دورتموند والذي قرر النادي الألماني ضمه.

ويهتم برشلونة بالمهاجم الأوروغوياني ماكسيمليانو غوميز لاعب سيلتا فيغو الإسباني والذي يبلغ من العمر 22 عاما وقد سجل 8 أهداف مع أبناء مدينة فيغو وهو لديه دراية كبيرة بالكرة الإسبانية وأيضا ينتمي إلى جنسية لويس سواريز ويدرك طبيعة وأسلوب لعبه.

وبات الدنماركي كاسبر دولبيرغ ثالث لاعب من أياكس يجري الاهتمام به من جانب برشلونة بعد فرانكي دي يونغ وماتياس دي ليخت.

ويعد دولبيرغ من العناصر الهامة في مركز رأس الحربة لدى أياكس أمستردام ويبلغ من العمر 21 عاما وقد ألمح اللاعب في وقت سابق عن رغبته في الانتقال إلى برشلونة وهو ما يسهل من مهمة البلوغرانا للحصول على خدماته.

وتدرك إدارة برشلونة أن أكاديمية لامسيا لا يمكن أن تمنح الفريق مهاجمين مميزين في التوقيت الحالي وان النادي أمامه فترة من الوقت كي يحصل أبيل رويز مهاجم منتخب إسبانيا للشباب على المزيد من الخبرات اللازمة قبل تصعيده إلى الفريق الأول.

ويبدو أن فكرة الإبقاء على منير الحدادي لسنوات طويلة صعب للغاية في ظل عدم قدرته على التأقلم أكثر واللعب بنفس كفاءة سواريز لذا فإن الاختيار الأقرب هو رحيله أو تجديد التعاقد ثم بيعه بعد ذلك.