مشروع قرار روسي بالأمم المتحدة للحفاظ على معاهدة الصواريخ النووية

جهينة نيوز

أعلن السكرتير الصحفي للبعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة “فيدور سترغيزوفسكي” أن روسيا قدمت مشروع قرارها للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن سترغيزوفسكي قوله للصحفيين.. “قدمت روسيا أمس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرارها للحفاظ وتنفيذ معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى ونحث جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق وحل المسائل المتعلقة بالوفاء بالتزاماتها باستخدام الآليات المنصوص عليها في المعاهدة”.

وأضاف سترغيزوفسكي أن موسكو تعلق أهمية كبيرة للحفاظ على معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التي وفقا له يمكن أن يؤدي وقفها إلى تقويض شديد للآليات الدولية في مجال عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل والحد من التسلح.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين جدد فى الخامس من الشهر الجارى رفض بلاده الغاء معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مشيرا الى أن روسيا سترد بالشكل المناسب فى حال نفذت واشنطن تهديدها بهذا الشأن.

ووقعت روسيا والولايات المتحدة هذه المعاهدة عام 1987 حيث تنص على التزام الجانبين بعدم تصنيع أو تجريب أو نشر أى صواريخ باليستية أو مجنحة وبتدمير كل منظومات الصواريخ التى يتراوح مداها المتوسط بين 1000 و5500 كيلومتر ومداها القصير بين 500 و1000 كيلومتر.