"إنستغرام" يحدد أسعد مكان على وجه الأرض

السبت, 15 كانون الأول 2018 الساعة 10:48 | تكنولوجيا, إنترنت

جهينة نيوز

حدد خبراء الشبكة الاجتماعية إنستغرام أسعد مكان في العالم، أخذين بعين الاعتبار الموقع الجغرافي والرموز التعبيرية التي استخدمها المستخدمون في عام 2018.

وفقا لموقع Instagram فإن ديزني لاند في طوكيو هو أسعد موقع في العالم — حيث يضع المستخدمون أكثر الوجوه المبتسمة، حسب الموقع الصحفي للشبكة الاجتماعية.

كما قام Instagram بتلخيص نتائج عام 2018 — حيث ترك المستخدمون 14 مليار قلب في التعليقات.

يذكر أنه تم إنشاء تطبيق إنستغرام لنشر الصور ومقاطع الفيديو في عام 2010 ، وبدأ بتطويره في سان فرانسيسكو. وفي الآونة الأخيرة ، أصبح في الشبكة الاجتماعية خاصيىة إرسال رسائل صوتية.


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