استراليا تعترف رسميا بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال

جهينة نيوز

قال رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون اليوم السبت إن بلاده تعترف رسميا بالقدس الغربية عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي متراجعة بذلك عن سياسة تنتهجها في الشرق الأوسط منذ عشرات السنين، ولكنها لن تنقل سفارتها هناك على الفور.

وأوضح موريسون أن "استراليا تعترف الآن بالقدس الغربية حيث مقر الكنيست وكثير من المؤسسات الحكومية، عاصمة لإسرائيل".

وأضاف للصحفيين في سيدني "نتطلع لنقل سفارتنا إلى القدس الغربية عندما يكون ذلك عمليا.. وبعد تحديد الوضع النهائي"، بحسب "رويترز".

وكان موريسون قال في أكتوبر/ تشرين الأول، إنه مستعد لنقل سفارة بلاده إلى القدس.

وأدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في مايو/أيار إلى شعور إسرائيل بالرضا وإثارة غضب الفلسطينيين وقلق العالم العربي والحلفاء الغربيين.