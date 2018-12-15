أردوغان يبلغ ترامب باستعداد جيشه لعملية عسكرية شرق الفرات

جهينة نيوز

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحث في مكالمة هاتفية يوم امس الجمعة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الوضع في سوريا.

وقالت ساندرز في بيان: تحدث رئيس الولايات المتحدة مع الرئيس أردوغان، مشيرة إلى أن الزعيمان ناقشا مكافحة الإرهاب في سوريا، والعلاقات الثنائية… واتفقا على التنسيق من أجل تحقيق أهدافهما المتعلقة بالأمن في سوريا.

بالمقابل أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي، بأن الجيش التركي يستعد لشن عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية شرق نهر الفرات في الأيام القليلة القادمة.

ونقل أردوغان إلى ترامب قلقه بشأن وجود أعضاء من حزب العمال الكردستاني في تركيا.

وأكد أردوغان عزمه البدء بالعملية العسكرية في منطقة شرق الفرات، التي يسيطر عليها الأكراد شمال شرقي سوريا، خلال أيام.

يذكر أن "الإدارة الذاتية الكردية" في الشمال السوري أعلنت النفير العام وطالبت "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن بأن يتخذ موقفا تجاه ما أعلنت عنه تركيا حول عملية مرتقبة في الشمال السوري.