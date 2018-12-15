أبراج يوم السبت 2018/12/15 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز:

مولود اليوم١٢/١٥: عاطفي، صبور، ذاكرتك قوية، مرتبط بالماضي، متهم بالفضولية، مستقل، ملامح وجهك طفولية، منفتح، نجمك عالي، الفترة القادمة تعبر عن آرائك، تنفتح اجتماعيا وعلاقات متعددة أجواء عاطفية ولقاءات تحركات ناجحة، سفر، كن حذر من عصبيتك الزائدة، للبعض انطلاقة جديدة ومساعدة أشخاص باستغلال الفرص.

برج الحمل:تعيد النظر ببعض القرارات كن حريص على تفاصيل وذكريات، قد تسمع خبر يزعجك أو تظهر لك اشياء مخفية ضياع وسرقة انتبه من الافتراء والنميمة.

برج الثور:تمارس سحرك وتؤثر على من حولك تنجح بالعمل ضمن فريق أصدقائك تطرح افكار تقوم بلقاءات تلبي دعوات تلتقي بوجوه جديدة وأصدقاء قدامى لم تراهم منذ مدة.

برج الجوزاء: واجبات ومسؤوليات تبرهن عن تقديرك للآخرين، تظهر لك مهمة طارئة نزول للاسواق وتعامل مع أحد من محيطك، تلغي مواعيدك بسبب اجتماع عمل مع مسؤولين وجوه غريبة قد تسبب لك التوتر والعصبية.

برج السرطان: تنطلق اليوم لكشف المجهول تخرج عن توقعاتك تجدد حياتك لقاءاتك حبك للحياة تخطط لمشروع جديد تنشر المحبة والسلام للبعض تستقبل زوار من بعيد للبعض تفكر بسفر.

برج الأسد: تراجع وترتب اوضاعك المالية انتبه من دخول في نقاش و صراع بسبب أموال مشتركة أو تعويض أو ميراث، تدفع فواتير استحقاقات، للبعض مرافقة مريض.

برج العذراء: تعزز شراكتك تتابع أعمالك بثقة تزداد رغبتك بالتواصل تمد جسر تواصل مع الأحبة، للبعض تأجيل و صعوبات وانتبه من مخالفة قانون.

برج الميزان: لديك مؤشر على وجود ضغط صحي ومشكلات تعود إلى أعباء عمل متراكم انتبه على صحتك غذائك واعط وقتك وطاقتك قد تظهر مخالفات فجأة في محيطك.

برج العقرب: متفائل تشعر بالراحة النفسية الحظ وافر يمكنك استغلاله توقع مع الآخرين معاملات مهمة إيجابية توسع دائرة عملك واعقد صفقة جديدة، على صعيد معنوي خبر بخصوص أولاد وتغيير مكان الإقامة.

برج القوس: مشغول بأمور منزلية وعائلية تظهر لك مستجدات لم تحسب حسابها لا تهتم لمواجهة وضع صعب اضبط اعصابك فقط للبعض تصليحات اعطال، للبعض تعامل عقاري بيع وشراء.

برج الجدي: تعزز اتصالاتك ولقاءاتك تستفيد من اتصال يعود عليك بالفائدة بالمقابل تدخل تعديلات على صعيد عائلي أخوة وجيران زيارات تغير مجرى حياتك للأفضل.

برج الدلو: تحصل على امور مالية وتعيد حساباتك تضع برنامج مالي تناقش معادلات حسابية تحقق مكاسب مالية تدفع نفقات للبعض هدايا وايجاد أشياء ضائعة.

برج الحوت:القمر عندك تنتصر على ذاتك تغيرات إيجابية تبدو جريء و مسيطر على وضعك وتسقط عوائق عنك حلول تأتي في الوقت مناسب.