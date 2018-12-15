ميليشيا قسد تنشر فيديو من كاميرا داعشي و تكشف الفضيحة

الجمعة, 14 كانون الأول 2018 الساعة 23:22 | سياسة, عالمي

ميليشيا قسد تنشر فيديو من كاميرا داعشي و تكشف الفضيحة

جهينة نيوز:

نشرت ميليشيا قسد التي تتبع للإحتلال الامريكي فيلم قالت أنه تم تصويره من كاميرا على رأس أحد قيادات داعش عراقي الجنسية و الذي يقاتل كما الجنود الامريكيين و الكاميرا على رأسه, و للمفارقة فإن الفيلم كشف أن الدواعش يقاتلون بأسلحة أمريكية حالهم كحال قسد, و يأخذون المراهقين الى القتال بالقوة كما تفعل قسد تماماً حيث يظهر أحد المقاتلين خائف و لا يريد القتال و بل يريد ترك قاذفه خلفه و يظهر في الفيلم أن مقاتلي داعش حالهم كحال الجنود الأمريكيين يتركون خلفهم عبوات الوجبات الجاهزة و عبوات المياه المستوردة.

و في نهاية الفيلم المصور من معركة بالبنادق بدون أي قذائف ولا أي مدافع و لا رشاشات ثقيلة يصاب القيادي في داعش و يتركه مقاتليه خلفهم و يرحلون بعبرتهم المدرعه.

و يذكر أن ميليشيا قسد تقوم بشن عمليات كر و فر مع داعش يقتل خلالها سوريين تم سوقهم للقتال بالقوة و يتم تدمير المدن و القرى السورية و البنية التحتية و تهجير الأهالي برعاية الاحتلال الامريكي فيما لا يزال داعش و رغم أنه محاصر يحصل على أحدث الأسلحة و الوقود و المحروقات والمدرعات و الاغذية الجاهزة و المياه حاله كحال قسد, علماً بأن الجيب الذي يسيطر عليه داعش قام الطيران الأمريكي بحمايته من تقدم القوات السورية العام الفائت


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