حريق هائل داخل أحد آبار البترول في مصر

جهينة نيوز:

أفادت مصادر إعلامية مساء الجمعة بأن حريقا شب داخل أحد آبار البترول بمدينة رأس سدر في محافظة جنوب سيناء، ما أصاب أهالي المدينة بحالة من الذعر.

وأشارت المصادر إلى أن الحريق شب بـ"حقول عسل" على بعد 20 كيلومترا من قرية أبوصويرة بعيدا عن التجمعات السكنية.

وجرى إخطار أجهزة الأمن وقوات الدفاع المدني، وهرعت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق والتعامل مع النيران، علما أن القوات المصرية تشارك في عملية إخماد ألسنة اللهب.

إلى ذلك قالت المصادر الإعلامية إنه قد تم إغلاق طريق شرم الشيخ.

وحتى الآن لم يتم تحديد سبب اشتعال النيران في بئر البترول وجار حصر الخسائر وتحديد أسباب الحريق.

وقال موقع "الدستور" المصري، إن وزير البترول طارق الملا، ومحسن النوبي رئيس الشركة العامة، يتابعان حاليا تداعيات الحريق من داخل غرفة العمليات بمقر الشركة بمدينة نصر.

وأكدت مصادر لـ"الدستور" أن عددا من قيادات وزارة البترول والهيئة العامة للبترول توجهوا إلى موقع الحريق الذي أحدث انفجارا هائلا.