من خارج فرنسا .. ماكرون يدعو جماعه السترات الصفراء لعدم التظاهر يوم غد

جهينة نيوز:

وجه رئيس النظام الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الجمعه، دعوة إلى متظاهري "السترات الصفراء".

ودعا ماكرون، خلال مؤتمر صحفي من العاصمة البلجيكية بروكسل، بعد انتهاء جلسة المجلس الأوروبي، حركة السترات الصفراء للعودة للهدوء والنظام والاعتماد على الانتخابات المقبلة للتعبير عن رأيهم بدل اللجوء للشارع و"احتلال الساحات العامة"، بحسب موقع "Europe 1" الفرنسي.

و دعا ماكرون ثوار فرنسا للهدوء و عدم التظاهر.

واعتبر ماكرون بأنه ومن خلال الإجراءات التي اتخذها "رد على غضب السترات الصفراء" عبر قرارات متعلقة بالقدرة الشرائية وبتفعيل الحوار على مستوى المناطق.

وتابع ماكرون قائلا إن "المنطق والمصلحة العامة يجب أن تدفع الجميع للحوار".

وختم قائلا: "إذا اعتبر الفرنسيون أن نظرتهم لفرنسا غير ممثلة كما يجب، فعندها يجب أن يترجموا إرادتهم خلال الانتخابات الأوروبية والبلدية المقبلة. بلدنا اليوم يحتاج للهدوء والنظام".

هذا ومن المتوقع أن تنظم حركة "السترات الصفراء"، غدا السبت، مظاهرات في جميع أنحاء البلاد للأسبوع الخامس على التوالي وسط دعوات السلطة للتهدئة وعدم اللجوء للشارع.

وتأتي دعوة ماكورن بعدما وجهت الحكومة الفرنسية، يوم الخميس 13 ديسمبر/ كانون الأول، دعوة إلى محتجي "السترات الصفراء" قبيل مظاهرات السبت المقبل.

ودعا الناطق باسم الحكومة الفرنسية، بنجامين غريفو، من خلال موقع "سينيوز، السترات الصفراء إلى الامتناع عن التظاهر، السبت، بينما طلب منهم رئيس الجمعية الوطنية ووزير الانتقال البيئي وقف حركتهم بالكامل، وذلك وفقا لـ"فرانس 24".

وقال غريفو: "متوجها إلى المحتجين، إنه بعدما تمكنت "السترات الصفراء" من "التعبير عن غضبهم الذي سمعته الحكومة، ما نطلبه منكم بمسؤولية هو التعقل السبت وعدم الذهاب للتظاهر".

وأضاف: "في هذه المرحلة، لم نقرر حظر التظاهرات التي تجري السبت" في جميع أنحاء فرنسا، لكن "ليس من الحكمة التظاهر" نظرا للاعتداء الذي حدث في ستراسبورغ، الثلاثاء الماضي.