أربعة قتلى بهجوم على سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ الفرنسية

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم ارتفاع حصيلة قتلى حادثة إطلاق النار في سوق لمستلزمات عيد الميلاد في ستراسبورغ إلى أربعة أشخاص.

ونقلت رويترز عن مسؤول في مكتب الادعاء في باريس قوله اليوم: إن “شخصا رابعا توفي متأثرا بجروحه”.

وكانت الشرطة الفرنسية أعلنت أمس مقتل المسلح “شريف شيخات” الذي يشتبه بأنه نفذ هجوم ستراسبورغ لتنتهي عملية ملاحقة استمرت يومين وشملت أكثر من700 من أفراد الأمن.

وكان تنظيم “داعش” الإرهابي أعلن مسؤوليته عن هجوم ستراسبورغ وفقا لما نقله مركز /سايت/ الأميركي لرصد المواقع الإرهابية.

وتشهد الدول الغربية حالة من الاستنفار الأمني خوفا من ارتداد الإرهاب الذي دعمته بعض تلك الدول وتغاضت عن جرائمه في سورية إلى أراضيها وخاصة بعد الهجمات والاعتداءات المتكررة التي شهدتها بعض هذه الدول.