قتلى في صفوف الارهابيين خلال هجوم للجيش السوري على التنف

جهينة نيوز:

قالت جماعه إرهابية تتبع لجيش الإحتلال الامريكي و هي حركة تسمى مغاوير الثورة غالبية مقاتليها قاتلوا في صفوف داعش أنها شيعت عدد من قتلاها في مخيم الركبان و زعمت أنهم قتلوا خلال صدهم تقدم الجيش العربي السوري بإتجاه منطقة التنف.

و نقلت التنسيقيات أن الارهابيين شيعوا عدد من قتلاهم و زعموا تمكنهم من وقف تقدم القوات السورية بإتجاه التنف.

هذا و لم يصدر أي تصريح رسمي سوري بخصوص الحادثة فيما قالت مصادر. أنه تم تسجيل حركة نشطة للقاذفات السورية إنطلاقاً من المطارات الجنوبية مؤخراً.

و يذكر أن تنظيم مغاوير الثورة الارهابي الذي يتبع للمخابرات الامريكية تم تأسيسه من بقايا داعش و النصرة و يسيطر على مخيم الركبان و يمنع وصول المساعدات الإنسانية بهدف تجويع المدنيين و إرغامهم على القتال لأجل الطعام و يتم ذلك بإشراف الاحتلال الامريكي الذي يتسلل من الاردن الشقيق الى التنف, و يذكر أن تنظيم مغاوير الثورة الارهابي له عدة سوابق في مهاجمة القوات السورية في ريف حمص, فيما وجد عدد من مقاتليه و أسلحتهم في صفوف داعش شرق السويداء.