البرلمان العربي يدعو جامعه الدول العربية لإعادة عضوية سورية

الجمعة, 14 كانون الأول 2018 الساعة 20:51 | سياسة, عربي

البرلمان العربي يدعو جامعه الدول العربية لإعادة عضوية سورية

جهينة نيوز:

أفادت وكالة الأنباء المصرية بأن البرلمان العربي دعا جامعه الدول العربية اليوم الجمعه لإعادة عضوية سورية التي تم تعليقها منذ العام 2011.

و يذكر أن جامعه الدول العربية كانت شريك كامل في ما يسمى بالربيع العربي و دعت الغرب لقصف ليبيا و لكنها لم تنجح في دفع الغرب للعدوان على سورية, و قد تم تعليق عضوية سورية من العام 2011 و دعت روسيا أكثر من مرة الجامعه العربية لإعادة عضوية سورية في حين غالبية الناشطين السوريين المطلقة يرفضون عودة سورية للجامعه العربية و بشكل خاص بعد قيام الكثير من الدول بالتطبيع مع العدو الصهيوني.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا