البرلمان العربي يدعو جامعه الدول العربية لإعادة عضوية سورية

جهينة نيوز:

أفادت وكالة الأنباء المصرية بأن البرلمان العربي دعا جامعه الدول العربية اليوم الجمعه لإعادة عضوية سورية التي تم تعليقها منذ العام 2011.

و يذكر أن جامعه الدول العربية كانت شريك كامل في ما يسمى بالربيع العربي و دعت الغرب لقصف ليبيا و لكنها لم تنجح في دفع الغرب للعدوان على سورية, و قد تم تعليق عضوية سورية من العام 2011 و دعت روسيا أكثر من مرة الجامعه العربية لإعادة عضوية سورية في حين غالبية الناشطين السوريين المطلقة يرفضون عودة سورية للجامعه العربية و بشكل خاص بعد قيام الكثير من الدول بالتطبيع مع العدو الصهيوني.