اليمن يكشف عن طريقة غير متوقعه للكشف عن مكان جثة خاشقجي - تعرف عليها

جهينة نيوز:

قال رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي أن اليمن مستعد للمساعدة في العثور على جثة خاشقجي في حال طلب أولاد خاشقجي ذلك.

و كتب الحوثي في تغريدة له على تويتر "اذا طلب منا اولاد خاشقجي او لديهم الرضى بالمطالبة بجثة والدهم فسنعمل على ذلك ونرجوا إبلاغنا قبل تسليم اسرى بعض الدول ذات العلاقة بالقضية ،كون الموضوع انساني والشعب ذاق الامرين بسبب انتهاك القانون الانساني والدولي بما ارتكبه العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي وحلفائه باليمن"

و يذكر ان عمليات تبادل اسرى ستجري بين اليمن و دول العدوان على اثر مفاوضات السويد بين اليمن و ممثلين عن يمنيين عن دول العدوان على اليمن هذا و قد القى اليمنيين القبض على عشرات الاسرى من جنسيات متعددة و بينهم عشرات السعوديين.