لهذه الغاية .. مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى زار الامارات سراً مرتين خلال شهر !!!

جهينة نيوز:

كشف رئيس لجنة الشؤون العامة الأميركية الاسرائيلية (أيباك) مورت فريدمان عن أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال غادي آيزنكوت، زار دولة الإمارات العربية المتحدة سرا مرتين الشهر الماضي، والتقى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وعددا من كبار العسكريين الإماراتيين.

وأضاف فريدمان وفق صحيفة الاخبار اللبنانية، أنه تم الاتفاق على بيع سلاح "إسرائيلي" لأبو ظبي، وعلى زيارة ضباط إماراتيين كبار لإسرائيل قريباً جداً.

وكشف فريدمان أيضا عن أن المحطة الخليجية العلنية المقبلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد عُمان ستكون المنامة. وقد أعطت السعودية الضوء الأخضر للبحرين لافتتاح ممثلية رسمية لإسرائيل خلال هذه الزيارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلام فريدمان هذا جاء خلال اجتماع عقد قبل أيام مع أعضاء كنيسة مسيحية صهيونية في مدينة تينت بولاية نيوجيرسي الأميركية.