إصابة عشرات المواطنيين الفلسطينيين في غزة و الضفة الغربية

جهينة نيوز:

أصيب العشرات من المواطنين بالرصاص والاختناق بعد ظهر اليوم الجمعة جراء قمع قوات الاحتلال للمسيرات السلمية التي انطلقت في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة تنديداً واستنكاراً لجرائم وإرهاب الاحتلال الإسرائيلي لأبناء شعبنا ومصادرة أراضيهم لصالح الاستيطان.

وقد شاركت جماهير غفيرة بينهم نشطاء سلام في مسيرات سلمية في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة، ففي رام الله اندلعت مواجهات في منطقتي قرية المغير وعلى مدخل مخيم الجلزون، بينما اندلعت المواجهات في مدينة نابلس بمنطقتين مختلفتين وهما حاجز حوارة وعلى مفترق زعترة، بينما اندلعت مواجهات على حاجز بيتين شمال البيرة.

وأفاد موقع فلسطين اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قابلت المسيرات السلمية بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وإطلاق وابلٍ من قنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجراح مختلفة.

وكانت الفصائل الفلسطينية في الضفة المحتلة دعت لأوسع مشاركة اليوم الجمعة في مناطق التماس بالضفة تنديداً بالإرهاب والجرائم الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا ومصادرة الأراضي.

و في غزة أصيب 75 مواطناً بالرصاص والعشرات بالاختناق الشديد مساء اليوم الجمعة جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية الشعبية على حدود قطاع غزة ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار في جمعة "المقاومة حق مشروع".

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة اشرف القدرة: "إن 75 مواطناً أصيب بالرصاص الحي بينهم 7 مسعفين وصحفي خلال قمع الاحتلال للمسيرات شرق قطاع غزة"

وقد توافدت الجماهير الفلسطينية منذ ظهيرة اليوم الجمعة إلى كافة مخيمات العودة شرق قطاع غزة، ورفع المشاركون العلم الفلسطيني ورددوا هتافات بحق شعبنا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وفقاً للقوانين والقرارات الشرعية والدولية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بادرت بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف تجاه المشاركين في المسيرة السلمية، على بعد ما يقارب 100 متر من السياج الزائل شرق قطاع غزة.

و أفاد موقع فلسطين اليوم إلى أن مصور وكالة الرأي المحلية عطية درويش أصيب بقنبلة غاز في الوجه فيما أصيب 7 مسعفين بالاختناق الشديد في القطاع.

وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار الماضي تأكيداً على حق شعبنا في العودة إلى الأراضي المحتلة وكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة واستشهد منذ انطلاقها حتى اليوم نحو 220 مواطناً فيما أصيب أكثر من 22 ألفاً بجراح مختلفة.