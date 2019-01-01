السترات الصفراء تصل كيان الإحتلال و الشعار " نتنياهو مكانك السجن"

جهينة نيوز

تظاهر مئات الإسرائيليين، اليوم الجمعة، في مدينة تل أبيب، ضد موجة غلاء الأسعار.

وذكرت القناة العبرية العاشرة، مساء اليوم الجمعة، أن المظاهرة شهدت اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة بعد أن أقدم بعضهم على سد مفترق طرق رئيس في تل أبيب، واعتقال نحو 10 نشطاء، وهي المظاهرات التي ارتدى خلالها المتظاهرون "سترات صفراء"، على غرار المتظاهرين في فرنسا.

وأفادت القناة العبرية بأن المتظاهرين الإسرائيليين رفعوا شعارات ضد غلاء المعيشة، وضد العلاقة غير الأخلاقية بين رجال الأعمال ونظام الحكم وعالم الجريمة المنظمة في إسرائيل.

وتوقعت القناة على موقعها الإلكتروني بزيادة أعداد المتظاهرين التي يمكن أن تستمر لأيام مقبلة. ورفع المتظاهرون شعار "لن ندفع"، ووضعوا لافتات على سلع ومشروبات، تحمل عنوان "لن ندفع…حتى لا نزيد ثرواتهم". وهي الشعارات التي رفعوها للتنديد بارتفاع الأسعار.

ومن جانبها، أوضحت القناة الثانية العبرية، مساء اليوم الجمعة، أن كثيرا من المسؤولين ورؤساء الأحزاب الإسرائيليين شاركوا في المظاهرة، من بينهم، يائير لبيد، رئيس حزب "يش عتيد/ يوجد مستقبل"، الذي أعرب عن تأييده لمطالب المتظاهرين، وارتدى سترة صفراء، على غرارهم.

وأشارت صحيفة "معاريف" العبرية، إلى أنه من بين المشاركين في المظاهرة، عضو الكنيست عن حزب "المعسكر الصهيوني"، إيتسيك صموئيلي، الذي أكد أن مطالب المتظاهرين واضحة ومحددة، وبأن الشعب الإسرائيلي لن يدفع ثمة أخطاء حكومة فاشلة.

ورفع المتظاهرون الإسرائيليون لافتات تشبه شعارات "الربيع العربي"، على غرار "الشعب يريد إسقاط النظام"، حيث رفعوا لافتات، مثل "بيبي [نتنياهو] إلى السجن… لن ندفع…الحكم للشعب وليس للسلطة أو الفرد"

ويذكر أن هولندا و بلجيكا و أيضاً فرنسا تشهد احتجاجات "السترات الصفراء"، ردا على غلاء المعيشة والفساد، التي بدأت في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتعد أكثر الاحتجاجات عنفًا، خلال السنوات الأخيرة في فرنسا.