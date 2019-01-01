نسيان قلب بشري على متن طائرة أمريكية

جهينة نيوز

اضطرت طائرة تابعة لشركة "ساوث ويست" الأمريكية للعودة إلى مطار إقلاعها بعد اكتشاف وجود قلب بشري على متنها.

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن الطائرة كانت في طريقها من مدينة سياتل إلى دالاس في الولايات المتحدة، وفي منتصف الرحلة، قررت العودة مرة أخرى إلى سياتل بعد نسيان قلب بشري على متنها، واضطرت لإعادته إلى سياتل، حيث الحاجة له كانت طارئة.

وتسبب اكتشاف القلب البشري في ارتباك 140 راكبا، كانوا على متن الطائرة حينما قررت الطائرة العودة بعد أن قطعت ساعة ونصف من مدة الرحلة.

وأوضحت شركة الطيران في وقت لاحق، أن القلب البشري يرجع إلى شحنة كانت على متن الطائرة وفي طريقها لإنقاذ حياة إنسان، وتم نسيانها على متن الطائرة، بدلا من إنزالها في سياتل.

وأكد مسؤولو الشركة أن بعض الأنسجة والأوردة في القلب البشري من المقرر استخدامها في عمليات جراحية مقبلة.