لهذا السبب .. خطيب جمعة طهران ينتقد الانضمام الى مجموعة العمل المالي

جهينة نيوز

انتقد خطيب صلاة جمعة طهران الشيخ كاظم صديقي الانضمام الى مجموعة العمل المالي (فاتف)، موضحا ان هذا الأمر سيؤدي الى حظر ذاتي على البلاد.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن خطيب جمعة طهران الشيخ كاظم صديقي أشار خلال خطبة صلاة الجمعة، الى ما يروجه أعداء الثورة الإسلامية منذ انتصارها حتى اليوم قائلا ان هؤلاء على الدوام ومنذ بداية انتصار الثورة الإسلامية زعموا ان الثورة باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة!، لكنها لازالت تواصل مسيرها بكل قوة الى الامام.

ونوه خطيب جمعة طهران الى ان عملاء بريطانيا بذلوا كل ما في وسعهم طيلة 40 عاما لخلق فجوة في المجتمع الإيراني، موضحا ان الاعداء خططوا لممارسة أعتى أنواع الضغوط على الشعب الإيراني من خلال فرض العقوبات الظالمة وغير الشرعية والتي لا مثيل لها من حيث القسوة.

وأشار حجة الإسلام صديقي الى تضحيات الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في مواجهة الجماعات التكفيرية والإرهابية في سوريا والعراق ولبنان، مؤكدا ان هؤلاء الشهداء قضوا على مخططات التكفيريين وأمريكا في هذه الدول واوجدوا وحدة دولية في العالم الإسلامي.

وفي سياق غير بعيد انتقد الشيخ صديقي انضمام إيران الى مجموعة مراقبة العمل المالي (فاتف)، موضحا ان الانضمام الى هذه المجموعة سيؤدي الى مزيدا من الحظر على إيران.

منوها انه في الوقت الراهن يمكن الالتفاف على العقوبات الظالمة التي تفرضها أمريكا على البلاد لكن في حال الانضمام الى مجموعة مراقبة العمل المالي فان هذا سيؤدي الى عقوبات ذاتية على البلاد.

وأشار خطيب صلاة جمعة طهران الى ان القبول بـ مجموعة مراقبة العمل المالي سيؤدي كذلك الى الاشراف المعلوماتي تجاه الموارد المالية والمصرفية والتجارية للبلاد وان هذا يتعارض مع الآية القرآنية الكريمة التي تؤكد انه "لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا" وكذلك انه يتعارض مع دستور البلاد، وينبغي علينا كما أكد قائد الثورة الإسلامية سن قوانين داخلية لمواجهة غسيل الأموال، لا ان نثق بالذين يطمعون بالبلاد.