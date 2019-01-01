سلطات النظام التركي تصدر مذكرات اعتقال بحق 219 عسكريا

جهينة نيوز

أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 219 عسكريا بذريعة صلتهم بالداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في تموز 2016.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة (حرييت) التركية أن “عملية بدأت فجر اليوم للقبض على المشتبه فيهم وجميعهم عسكريون في الخدمة بينهم أربعة ضباط برتبة كولونيل بموجب أمر من مكتب المدعي العام في اسطنبول”.

وتعرض الأتراك بمختلف مكوناتهم وقطاعاتهم منذ محاولة الانقلاب لحملات إقالة واعتقال وقمع طالت عشرات آلاف الأشخاص بمن فيهم مدرسون وقضاة وبرلمانيون وإعلاميون إضافة إلى عسكريين وضباط كبار في الجيش والشرطة بتركيا.