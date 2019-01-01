السفارة الأمريكية تحذر رعاياها من البقاء شمال فلسطين المحتلة

جهينة نيوز

أصدرت السفارة الأمريكية في "كيان الاحتلال الإسرائيلي" اليوم الجمعة، تحذيراً أمنياً لرعاياها من البقاء في شمال "إسرائيل" بسبب الوضع الامني على الحدود مع لبنان.

ودعا رئيس المجلس الاقليمي في الجليل رئيس وزراء "إسرائيل" بنيامين نتنياهو ووزير السياحة الى العمل مع المستويات العليا للإدارة الامريكية لإلغاء هذا التوجه.

وقال: "إن السفارة الامريكية أصدرت الجمعة تعليمات لموظفيها وعائلاتهم بعدم البقاء في شمال اسرائيل بسبب الوضع الأمني".

يُشار إلى ان الجيش الإسرائيلي أعلن بداية شهر فبراير الجاري البدء بعملية "درع الشمال" لكشف أنفاق حزب الله اللبناني في شمال فلسطين المحتلة ما أدى لتوتر الأوضاع الميدانية في جبهة الشمال.