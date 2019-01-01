ظريف: زمن الغطرسة الغربية انتهى

جهينة نيوز

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن زمن غطرسة الغرب والقوى العظمى وهيمنتها على العالم انتهى.

وقال ظريف في كلمته اليوم خلال المؤتمر الرابع لحزب نداء الإيرانيين: إن الولايات المتحدة ورغم ميزانيتها التسليحية التي بلغت سنوياً 650 مليار دولار عاجزة عن مواجهة إيران التي تعتبر ميزانيتها ونفقاتها العسكرية والدفاعية الأقل في منطقة الشرق الأوسط ولا تتجاوز 16 مليار دولار.

وشدد ظريف على أن إيران بلد قوي وله تأثيره وثقله في المنطقة بسبب القاعدة الشعبية التي يتركز عليها دون الاعتماد على أي دعم أجنبي مضيفاً إن مستقبلاً واعداً ينتظر البلاد.

ووصف ظريف العالم المعاصر بأنه عالم متأثر بكل بقعة من الكرة الأرضية حيث لا يقتصر هذا التأثير على دول الغرب أو على الولايات المتحدة فالصين على سبيل المثال باتت قادرة على شل الاقتصاد الأمريكي.