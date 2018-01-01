36 ميدالية لمنتخب سورية لرفع الأثقال في بطولتي العرب والتضامن الإسلامي

جهينة نيوز

أحرز منتخب سورية لرفع الأثقال 36 ميدالية متنوعة في بطولتي العرب والتضامن الإسلامي اللتين اختتمت منافساتهما اليوم في العاصمة المصرية القاهرة.

وحصد رباعو منتخبنا 7 ذهبيات و8 فضيات و14 برونزية في البطولة العربية إضافة إلى ذهبيتين و4 فضيات وبرونزية في بطولة التضامن الإسلامي.

وجاءت الميداليات عبر محمد قربي في فئة الناشئين الذي أحرز ثلاث برونزيات وعز الدين الغفير فضيتين و برونزية وعدي عليشة فضية وبرونزية وعامر دوشا ثلاث برونزيات وعهد جغيلي أربع برونزيات “3عرب و1 تضامن” وأحمد العلي ذهبتين وفضية وليث حكيم 3 ذهبيات لفئة الشباب و3 برونزيات لفئة الرجال ومعن أسعد “ذهبيتين و فضية في بطولة العرب” و “ذهبيتين وفضية في بطولة التضامن” وناهيل دياب “3 فضيات في بطولة العرب ومثلها في بطولة التضامن”.

و قال رئيس اتحاد اللعبة غاندي أسعد: “إن رباعينا أثبتوا قوتهم وجدارتهم في الوقوف على منصات التتويج من خلال النتائج الرائعة التي حققوها في البطولتين” مشيراً إلى أنه تم حرمان ثلاثة رباعين ورباعة من المشاركة بسبب انتهاء المنافسات الخاصة بأوزانهم قبل وصول البعثة إلى القاهرة.

وتألفت البعثة المشاركة في البطولتين إضافة للاعبين من المهندس غاندي أسعد رئيساً للبعثة وماهر قربي مديراً فنياً والأوكراني بيتر الايف وجمال طيفور وقيس أسعد مدربين.

سانا