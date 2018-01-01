منظومة دفاع جوي ايرانية شبيهة لـ "إس-300" الروسية في الخدمة قريبا

جهينة نيوز

كشف نائب قائد الدفاع الجوي الإيراني، العميد علي رضا إلهامي، عن أن منظومة الدفاع الجوي "باور 373" صارت في مراحل تصنيعها الأخيرة، بعد اختبارها بنجاح.

وأبلغ العميد إلهامي وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية"إرنا"، أن منظومة الدفاع الجوي "باور 373"، صارت في آخر مراحل صناعتها، وأنه سيتم إزاحة الستار عنها قريبا.

ووفقا لما أعلنه مدراء وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية سابقا، فإن المنظومة الصاروخية "باور 373" المعروفة بـ"إس-300" الإيرانية، تحظى بإمكانات أكبر من منظومة "إس 300" الروسية وبمدى يبلغ أكثر من 200 كم، وارتفاع 27 كم.

وأوضح المسؤولون عن منظومة "باور 373" أنه جرى اختبارها بنجاح.

وأعلن العميد إلهامي أن العمل جار، في الوقت الحاضر، للارتقاء بمنظومة القيادة والسيطرة المحلية الصنع تماما، والتابعة لمقر "خاتم الأنبياء (ص)" للدفاع الجوي، وتجهيزها بإمكانيات جديدة، حيث ستتم إزاحة الستار عنها بعد الانتهاء منها.

وأشار العميد إلهامي إلى أن منظومة "النبي الأعظم (ص)" للقيادة والسيطرة التي أزيح الستار عنها قبل 3 أعوام، قادرة على توجيه وتعقب الأهداف واتخاذ قرار إطلاق الصواريخ، وكذلك تحديد نوع السلاح وتوقع أهداف العدو، وبوجود هذه المنظومة بإمكان القائد العسكري اتخاذ القرار النهائي بسهولة، مع مراعاة معطيات القيادة والسيطرة والتحكم.

المصدر: إرنا