أردوغان: سندخل منبج ما لم تخرج أمريكا "المسلحين الأكراد" منها

جهينة نيوز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان بلاده سوف تدخل إلى مدينة منبج في سوريا، ما لم تخرج أمريكا المسلحين "الأكراد" منها.

وذكر أردوغان اليوم الجمعة أن "الأمريكان يريدون تشتيت انتباهنا عبر حكاية منبج، ويحاولون تقويض عزمنا".

وأضاف: "تركيا خسرت ما يكفي من الوقت حيال التدخل في مستنقع الإرهاب شرق نهر الفرات في سوريا ولن نتحمل تأخير يوم واحد"، لافتا إلى أنه إذا لم يخرج الأمريكان "إرهابيي ي ب ك/ بي كا كا" من منبج، فسيخرجونهم منها بأنفسهم".

​وتابع: "مصممون أيضا على إرساء السلام والأمن في المناطق الواقعة شرق نهر الفرات في سوريا".