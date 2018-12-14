رحيل الممثل ومغني الأوبرا المصري حسن كامي

جهينة نيوز

رحل الممثل المصري وفنان الأوبرا حسن كامي عن عمر يناهز 82 عاما ذاك نقلا عن مصادر بدار الأوبرا المصرية.

وصرح مصدر مقرب من الراحل، بأن سائقه توجه به إلى المشفى، حينما أحس بتوعك وتوفي هناك.

حسن كامي ممثل ومطرب أوبرالي مصري ولد في 2 نوفمبر تشرين الثاني 1936، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، ثم توجه لدراسة الغناء الأوبرالي بكونسيرفاتوار القاهرة، في أكاديمية الفنون المصرية، وأنهى دراساته العليا في إيطاليا.

وبدأ حياته العملية بدار الأوبر المصرية عام 1963، وغنى على مسارح الأوبرا في الاتحاد السوفيتي، بولندا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، كوريا الجنوبية، والدنمارك.

كذلك عمل كامي في عدد من الأفلام الشهيرة بصحبة نجوم السينما المصريين، من بينها أفلام "سمع هس" من إخراج شريف عرفة، ومؤخرا في فيلم "قدرات غير عادية" من إخراج داوود عبد السيد، وذلك إلى جانب مشاركته في ما يفوق المئة فيلم ومسلسل اشتهر بها الراحل، وزينت حياته الفنية الغنية.

المصدر: RT