دولة عربية في قائمة ناطحات سحاب 2018!

الجمعة, 14 كانون الأول 2018 الساعة 10:30 | منوعات, منوعات

دولة عربية في قائمة ناطحات سحاب 2018!

جهينة نيوز

نالت دولة خليجية المركز الثالث في قائمة عدد المباني الشاهقة (ناطحات السحاب) التي أنجزت في 2018.

وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث، بعد تسجيلها 10 مبان يزيد ارتفاعها على 200 متر، وفقا لقائمة مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية.

وجاءت الصين في المركز الأول بعدد مباني شاهقة 88، وتلاها في المركز الثالث الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما استكملت بناء 13 ناطحة سحاب خلال العام الحالي.

كما أن دبي سجلت المركز الثاني في قائمة المدن التي أكملت 10 مبان في العالم بارتفاع 200 متر في 2018، بعد مدينة شنتشن الصينية، بينما حلت في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط بعدد المباني المنجزة التي يزيد ارتفاعها على 150 مترا.


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