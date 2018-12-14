سرقة أشجار الميلاد الخاصة بميلانيا ترامب من البيت الأبيض

الجمعة, 14 كانون الأول 2018 الساعة 10:25 | منوعات, منوعات

سرقة أشجار الميلاد الخاصة بميلانيا ترامب من البيت الأبيض

جهينة نيوز

تعرضت أشجار عيد الميلاد المرصعة بأغصان التوت البري الاصطناعية الخاصة بالسيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، ميلانيا ترامب، للسرقة من قبل السياح الذين يزورون في هذه الأيام البيت الأبيض.

وحسب صحيفة "The Daily Mail" البريطانية فإن الأشجار الحمراء اللامعة جذبت اللصوص الذين سرقوا أغلبها.

الأشجار الموضوعة في الجانب الشرقي من البيت الأبيض، أصبحت عامل جذب للسياح الذين توافدوا لمشاهدتها ولم يدخروا سرقة ثمار التوت الاصطناعي الموضوعة على الأشجار، واقعة غريبة.

ويوجد أكثر من 40 شجرة في الممر الذي يربط الجانب الشرقي للبيت الأبيض بالغرفة المطلة على الحديقة الشرقية.

يذكر بأن ميلانيا كانت كشفت النقاب عن هذه الأشجار في عيد الشكر الموافق لـ26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويزور البيت الأبيض في هذه الفترة من السنة العديد من السياح الذين يقومون بإجراء حجز مسبق يسمح لهم بالدخول لأماكن خاصة للزيارة تفتح أمام السياح في هذا الوقت من السنة.

ووفقا لمكتب السيدة الأولى، فقد زار البيت الأبيض حوالي 20 ألف شخص منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني.


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