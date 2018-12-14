مادورو يوعز بوضع الجيش في حالة تأهب قصوى

جهينة نيوز

أصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الخميس، أمرا بوضع قوات البلاد المسلحة في حالة التأهب القصوى، وذلك من أجل التغلب على "المؤامرات" المحتملة.

وكتب مادورو على صفحته في تويتر: "أصدرت أمرا لكل قواتنا العسكرية بأن تكون في حالة تأهب قصوى وأن تحافظ على المستوى الأقصى للمرابطة والاستعداد والزعامة للتغلب على المؤامرات الإمبريالية وحفظ السلام. وتأمل فنزويلا بكم".

وكان مادورو اتهم سابقا مستشار الرئيس الأمريكي للأمن الوطني، جون بولتون، بالتخطيط للإطاحة به واغتياله. وقال إن بولتون يضع خطة تهدف إلى إثارة العنف وتنظيم انقلاب لتعيين حكومة انتقالية في البلد، وذلك بدعم من كولومبيا التي من المفترض أن يجري فيها التدريب العسكري لوحدات المرتزقة. كما وصف رئيس كولومبيا، إيفان دوكي، بأنه "المشارك" في خطة الانقلاب هذه.

المصدر: نوفوستي