أبراج يوم الجمعة 2018/12/14 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ١٤/ ١٢/: عاطفة جميلة، صعوبة باتخاذ القرارات، مولع بالموسيقى، مواهبه أدبية، لطيف بالتعامل مع الناس، يخلو من العدائية، يحمل الخير ويحب الحياة، رغبة بإدخال عنصر جديد على مجرى حياته في عام ٢٠١٩، ادارة صلبة، الشهر القادم يطوي صفحة، يكسب صفة جديدة، يفرض آراؤه وحسابات مالية، سفر

وتنقل وبرامج جديدة

خاص جهينة نيوز:

الحمل: فوضى وخيبة أمل، كن حريصا على ممتلكاتك، تجنب حسم الامور المصيرية، يوم غير واعد، خصام وعدائية، لا تفرض رأيك ولا تخالف القوانين، تشتد الضغوطات، الانفعالات شديدة

الثور: نظرتك للامور جيدة، نهارك إيجابي للمصالحات والرومنسية، نهار للتعارف، تتسارع الاحداث، يقترب الاصدقاء منك وتطلب مساعدة، تتحقق امنية، تسمع اخبار سارة، احتمال مشاركة بحفلة او مناسبة

الجوزاء: نهار للعمل، لا تسمح للقلق بالتأثير على نجاحاتك، بامكانك تطوير عملك حتى تتعايش مع متطلباتك اليومية، بامكانك اقناع الاخرين بوجعة نظرك، اترك افضل الانطباعات حتى لو شعرت بالتوتر، امتحان لك حسب عمرك، لتكن صورتك زاهية وادفع بمصالحك

السرطان: نهار إيجابي ومناسب لأقامة حوارات لتأخذ قرار مهم، تفكيرك بقمة نشاطه، تزداد رغبتك بالسفر والاتصال لاماكن بعيدة، الحظ قريب منك، تنشط بالمواعيد والدراسة، والتجارة

الاسد: اليوم أفضل من امس، انفراج، تستطيع تلطيف الاجواء مع من اسأت لهم بالامس، تعيد ترتيب حساباتك وتستطيع المصالحة، تستطيع تنفيذ نقاشات مالية واستشفائية، تقدم بعض التنازلات وتتكيف مع الواقع

العذراء: تتكل على العقل والمنطق، تطالك معاكسات بسبب وجود القمر، تشعر ببعض الغليان، انتبه من التعامل بقوة حتى لا تحس نفسك خسران بمعرفتك، تحقق نجاح وانجازات مع الطرف الاخر، قاسم مشترك بدل المواجهة

الميزان: تتعرض لعراقيل غير معروفة السبب، غير قادر على انجاز عملك كما يجب، لا تضيع وقتك، نهارك مهم، ويحمل قرارات مهمة، انتبه لصحتك بسبب مسالة طارئة، اطلب مساعدة، تغير اكثر من مكان بسبب حالة طارئة

العقرب: تتحسن المعنويات، ثقتك بنفسك عالية، تفرح للتقارب مع الاحبة، تتحمس لكل ما هو جديد، توظف طاقاتك، تحصد نجومية، ترغب بالخروج من الروتين، تسمع اخبار سعيدة، نهار للتواصل والنجاح

القوس: تقدم هدية لشخص من افراد عائلتك، امور بيتية او عقارية، تأخير او تاجيل، لا تترك ذيول، أكد على صفاء الاجواء بسبب وجود عتابات ولوم، تشدد على التقارب، امور بيتية تظهر عندك اليوم

الجدي: جو حميمي وانسجام، يتقرب المخطئين منك، فرصة جيدة حافلة بالنشاطات، يوم مناسب للتنقل والسفر القصير، تتقرب من السلطة حسب عمرك، تذهب برحلة قصيرة

الدلو: تحرك على صعيد مالي، وتكون حريصا على الاستمتاع بالرأي، تنازلات، لا تضر بمصالحك، دقق بالتفاصيل، مسائل مالية طارئة، تميل لتوظيف اموالك، الثقة موجودة لتنفيذ عمل مطلوب لا يخلو من مكاسب مالية، مبلغ مالي قادم لك في الطريق

الحوت: جميع العلاقات جيدة لان القمر ببرجك، تزداد قوة ونشاط في كل الاتجاهات، تلعب دور إيجابي وتحقق غاياتك، تتاقلم مع أي وضع، سريع بانجاز اعمالك واعطاء حلول منطقية وسليمة، لسانك ينطلق بالتعبير، المشاعر دافئة وتقدم صورة صادقة، تجني المتعة من المواعيد، الصحة في تحسن