مجلس الشيوخ الأمريكي يتبنى بالإجماع قرارا يحمل بن سلمان المسؤولية عن مقتل خاشقجي

جهينة نيوز

أيد مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي، مساء اليوم الخميس، مشروع قرار يحمل ولي عهد النظام السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المسؤولية عن مقتل جمال خاشقجي.

ووافق مجلس الشيوخ بالإجماع على تبني مشروع القرار الذي يقول إن بن سلمان هو من يتحمل المسؤولية عن مقتل خاشقجي ويؤكد على ضرورة أن تحاسب السلطات السعودية كل المتورطين في هذه الجريمة.

وجرى التصويت على هذه الوثيقة بعد مرور دقائق على تبني مجلس الشيوخ مشروع قرار آخر يدعو فيه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف كل الدعم العسكري لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

و يذكر أن جمال خاشقجي عمل كمراسل صحفي مع تنظيم القاعدة في أفغانستان و لاحقا في وسائل إعلام سعودية و منها الى النيويورك تايمز و قتل في قنصلية بلاده في تركيا