السترات الصفراء يدعون للتظاهر في ثلاث دول آوروبية في سبت رحيل ماكرون

جهينة نيوز

دعا منظمو مظاهرات السترات الصفراء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مظاهرات في كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا، السبت المقبل.

وأفادت المصادر، بأن ناشطين وجهوا دعوات لتنظيم احتجاجات في جميع مدن الدول الثلاثة، سيما العاصمة الفرنسية باريس حيث رفع المتظاهرون مطالبهم الى رحيل ماكرون.

وبالتزامن مع ذلك، دعت الحكومة الفرنسية إلى عدم التظاهر السبت، على خلفية هجوم استهدف سوقًا لعيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ (شرق)؛ أوقع 3 قتلى وعدة مصابين، الثلاثاء.

يشار أن سياسيين وممثلين عن السترات الصفراء اتهموا الحكومة بافتعال هجوم ستراسبورغ، لإخماد الحراك الاحتجاجي، المستمر منذ أسابيع.

وقال نيكولا دوبون آينيون، رئيس حزب انهضي فرنسا (يمين)، إن هناك محاولات لاستخدام الحادث في إسكات المحتجين.

ولم تفلح تدابير اجتماعية، أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون، قبل أيام، في إخماد الاحتقان الشعبي، الذي توسع إلى حد المطالبة برحيل الأخير.

وفي بلجيكا، ذكرت المصادر أن منظمي احتجاجات السترات الصفراء تقدموا بطلب إلى الشرطة للحصول على تصريح بتنظيم مظاهرات في ميدان لوكسمبورغ وسط العاصمة بروكسل.

وفي هولندا أيضًا، يعتزم ناشطون تنظيم مظاهرات مماثلة ضد سياسات حكومة رئيس الوزراء مارك روته.

وفي الأسابيع الأخيرة، بدأت موجة من الاحتجاجات تضرب عدة دول أوروبية للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة، انطلقت من فرنسا وطالت كلًا من هولندا وبلجيكا وألمانيا وإسبانيا وبلغاريا وصربيا والمجر.

ودعا الناطق باسم الحكومة الفرنسية الخميس محتجي “السترات الصفراء” إلى الامتناع عن التظاهر السبت، بينما طلب منهم رئيس الجمعية الوطنية ووزير الانتقال البيئي وقف حركتهم بالكامل.

وقال رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران إنه “يعتقد فعلا أن الحركة يجب أن تتوقف الآن للانتقال إلى بناء نموذج فرنسي جديد”.