الناتو يعيد نشر قواته في كوسوفو

جهينة نيوز

باشرت ما تسمى “قوات حفظ السلام” في كوسوفو و التي تدعى "كفور" و تتبع للناتو تحركات الخميس عشية التصويت في بريشتينا على قانون لانشاء جيش كوسوفو.

وأعلنت قوة “كفور” بقيادة حلف شمال الأطلسي(الناتو) في تغريدة على توتير ان “القوات أجرت تدريبات تقليدية من اجل جهوزية الانتشار السريع في جميع أنحاء كوسوفو وفقا لقرار الأمم المتحدة الذي يحدد دورها”.

وتابعت القوة “تم إرسال قوافل الأربعاء إلى بريزرن في الجنوب والخميس إلى شمال كوسوفو”.

وقال رئيس بلدية البلدة زوران توديتش “لا علم لي بهذا النشاط ولا اعرف ماذا يعني ذلك”، وأضاف “إنهم مسلحون بشكل كبير ومجهزون لمنع التظاهرات”.