قرار بتشكيل مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية والاعضاء هم؟

جهينة نيوز

أصدر وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة قرارا اليوم قضى بموجبه تشكيل مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية.

وضم المجلس في عضويته بموجب القرار كل من سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها وفارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب ومحمد لبيب الإخوان رئيس غرفة صناعة حمص وزياد عربو رئيس غرفة صناعة حماة وفراس الجاجة أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها ومحمد رأفت شماع أمين سر غرفة صناعة حلب.

كما ضم المجلس في عضويته كل وأيمن المولوي ومحمد عصام الشامي ممثلين عن غرفة صناعة دمشق وريفها ومحمد زياد أوبري ومجد الدين ششمان ممثلين عن غرفة صناعة حلب وعبد الكافي المسموم ممثل غرفة صناعة حمص ومحمد بارودي ممثل غرفة صناعة حماة اضافة الى زاهر العتال وأسيل التاجي وجورج طوقاتلي ومحمود زغيبة وجمال أبو الحسن ورفعت آل عمو.

وكان وزير الصناعة اصدر الاسبوع الماضي قرارات صادق بموجبها على نتائج صانتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية الأربعة.