"مش ساكتين"... تجدد الاعتصامات في العاصمة الأردنية

جهينة نيوز

تجددت الاحتجاجات في محيط منطقة الدوار الرابع قرب مقر الحكومة الأردنية مساء اليوم الخميس، وحاول المحتجون الذين يقدرون بالمئات اجتياز الساحة والتوجه نحو الشارع لكن قوات الأمن حالت دون ذلك.

و أفادت وسائل إعلام أردنية عن تجدد الاحتجاجات الرافضة لقانون ضريبة الدخل وللنهج السياسي والاقتصادي في الأردن، في العاصمة عمّان وتحديدا قريبا من الدوار الرابع قرب مقر الحكومة الأردنية.

وحاول المحتجون الذين يقدّرون بالمئات اجتياز الساحة المسموح للاعتصام فيها، والتوجه نحو الشارع المؤدي إلى الدوار الرابع، لكن قوات الأمن الأردنية حالت دون ذلك حتى اللحظة.

وعادت الاحتجاجات إلى منطقة الدوار الرابع منذ ما يزيد على الأسبوعين، بعد دخول قانون ضريبة الدخل المثير للجدل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، وتداعى أردنيون للاحتجاج اليوم الخميس احتجاجا على النهج السياسي والاقتصادي في البلد ورفضا لقانون ضريبة الدخل المثير للجدل، رافعين شعار "الشماغ الأحمر"، وهو غطاء رأس للرجال في الأردن ارتبط بالتراث الشعبي والسياسي في البلاد، واعتبره البعض تقليدا للسترات الصفراء في باريس.

وانتقدت الناطقة الإعلامية باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، بمؤتمر صحافي صباح اليوم محاولة تقليد ما يحدث في دول أخرى.

واعتصم يوم الخميس الماضي قرب الدوار الرابع مئات المواطنين الأردنيين رغم حالة الأجواء السيئة في الأردن المتمثلة بهطول الأمطار بغزارة.

وعمت الأردن احتجاجات في صيف العام الجاري رفضا للنهج السياسي والاقتصادي وقانون ضريبة الدخل، وأدت الاحتجاجات لاسقاط الحكومة الأردنية، مما أدى لإقالة الحكومة الاردنية السابقة وتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، قامت بسحب قانون ضريبة الدخل، وأقرت مشروعاً آخر لقي رفضاً، لكن ذلك لم يمنع من استمراره بمراحله التشريعية ودخوله حيز التنفيذ.