أول تعليق من حزب الله على العمليات البطولية في القدس و رام الله

جهينة نيوز

أشاد حزب الله “بالعمليات البطولية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في القدس ورام الله اليوم الخميس، مخترقة كل إجراءات العدو الإسرائيلي وتحصيناته ومؤكدة على قدرة المقاومة ويدها العليا”.

وأثنى حزب الله في بيان له “على الأداء المتميز الذي أظهره المجاهدون الفلسطينيون وبراعتهم في توجيه ضربات عدة للعدو في أكثر من مكان وبشكل متزامن، والذي يكشف أيضاً عن جهوزية المقاومة واستعدادها الدائم في وجه العدوان”.

ورأى حزب الله “في عمليات اليوم تعبيرا صادقا عن خيار الشعب الفلسطيني باعتماد المقاومة سبيلا وحيدا لتحرير أرضه مهما بلغت التضحيات”.

وبارك حزب الله “للشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة شهادة منفذي عمليتي بركان ومستوطنة عوفرا الشهيدين أشرف نعالوة وصالح عمر البرغوثي”، وأكد أن “دماء المجاهدين والشرفاء ستبقى تلاحق المحتلين الصهاينة حتى تهزمهم وتصنع النصر”.

المنار