أمين عام الأمم المتحدة يعلن التوصل إلى هدنة في الحديدة و تعز

جهينة نيوز

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الخميس عن التوصل لاتفاق تهدئة في الحديدة وتعز وإدخال المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة، وفتح مسارات إنسانية في تعز ونزع الألغام.

وقال أنطونيو غوتيريش أن وفد صنعاء الوطني ووفد الرياض توصلا إلى عدد من الإنجازات فيما يتعلق بالحديدة وتعز دون أن يشمل الاتفاق فتح مطار صنعاء الدولي، معربا عن أمله العمل من أجل المزيد.

وأضاف أن منظمة الأمم المتحدة قررت عقد جولة ثانية من المشاورات في شهر يناير المقبل معربا عن شكره للقيادة في صنعاء ووفدها على المشاركة وجهودها.

وأوضح أمين الأمم المتحدة أن الاتفاقية التي توصل لها وقد صنعاء ووفد الرياض اليوم تعني الكثير للبشرية كلها، وهي نقطة البداية لتحقيق السلام في اليمن.