قاتل أخيه بقبضة الأمن الجنائي في حمص

الخميس, 13 كانون الأول 2018 الساعة 18:39 | مجتمع, حوادث

قاتل أخيه بقبضة الأمن الجنائي في حمص

جهينة نيوز

ألقت دورية من فرع الأمن الجنائي بحمص القبض على مجرم أقدم على قتل أخيه في قرية المصرية بريف حمص الجنوبي الغربي.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة بأن دورية من فرع الأمن الجنائي نفذت كمينا بناء على معلومات وتحريات عن أماكن وجود وتحرك أحد المجرمين الفارين من وجه العدالة أقدم على قتل شقيقه بسلاح حربي في قرية المصرية في منطقة القصير بريف حمص.

وبين المصدر أن الكمين انتهى بإلقاء القبض على المجرم واقتياده موجوداً إلى فرع الأمن الجنائي للوقوف على وقائع الجريمة ومن ثم تقديمه للقضاء المختص لينال جزاء ما اقترفت يداه.


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