الشرطة الفرنسية تبدأ عملية في أحد أحياء ستراسبورغ

جهينة نيوز

ذكر مصور من "رويترز" أن الشرطة الفرنسية بدأت عملية في حي نيودورف، في ستراسبورغ، اليوم الخميس، في إطار تعقبها لمسلح قتل ثلاثة أشخاص في هجوم على سوق لعيد الميلاد.

وأظهرت صور تلفزيونية حية أن ضباطا من وحدة للقوات الخاصة في الشرطة الفرنسية ينتشرون على امتداد أحد الطرق. ووسع ضباط آخرون النطاق الأمني في الحي؛ بحسب وكالة "رويترز".

ولم يتضح بعد ما إذا كانوا قد حددوا موقع المشتبه به في إطلاق النار، أو يقومون بمداهمة منفصلة لها صلة بالتحقيق في هجوم الثلاثاء.

وكان وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، قد أعلن أن عملية إطلاق النار التي جرت، مساء الثلاثاء الماضي، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 12 آخرين، بينهم 6 في حالة خطرة.

وقام شخص بإطلاق النار على عدد من الأشخاص في مدينة ستراسبورغ، شمال شرقي فرنسا، قرابة الساعة السابعة مساء، بتوقيت غرينيتش، مما أدى لمقتل شخصين وجرح 11 آخرين بينهم 7 بحال الخطر.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن المهاجم من سكان ستراسبروغ ويبلغ من العمر 29 عاما، وتم إرسال 350 عنصرا أمنيا للبحث عنه بعد أن فر من مسرح الجريمة.